新北市交通大隊表示，台64線下方民生路、往中和方向全面封閉，預計4日凌晨5時起開放外側1線車道通行及實施調撥車道管制。（新北市交大提供）

新北市板橋區民生路一段、中山路二段1日晚間11時許，傳出自來水管線破裂漏水，相關單位仍在搶修中。新北市交通大隊表示，台64線下方民生路、往中和方向全面封閉，預計4日凌晨5時起開放外側1線車道通行及實施調撥車道管制。

警方指出，因應元旦連假收假首日上班車潮，將派員加強疏導因應，並擴大疏導管制範圍，為避免耽誤民眾寶貴時間，建議板橋民生路平面道路往中和方向替代道路。

替代道路可由文化路請直行至雙十路二段或環河西路右轉往中和；縣民大道請直行至三民路一段或環河西路口右轉往中和；中山路則須提前於板新路改道往中和。

警方指出，為掌握即時路況資訊，呼籲民眾多利用iPolice APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。

若有發現交通狀況，請保持耐心，可隨時與警廣（0800-000123）、新北市警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時應注意行車安全。

(中時 )