由台視、三立合作的運動節目《全明星運動會》，集結明星選手胡宇威、姚元浩、李玖哲、陳漢典、夏和熙、邱宇辰、孫其君、張庭瑚等眾藝人同場競技，3日盛大舉辦「全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會」。李玖哲既是明星選手，更是表演嘉賓，他回想一路走來的賽事忍不住大噴淚，「這節目剛開始的時候我很累，要訓練、比賽真的很累，我會想念紅隊，看到他們就像看到我的家人」。

李玖哲萌度爆表，他邊哭邊分享之前被粉絲，與姚元浩湊對成浩玖CP，「我本來不知道CP是什麼意思，後來知道是情侶，我說『NO，我不喜歡你，我喜歡漢典』，沒有啦」。他曝下一季聽說已有200人報名，更讚紅隊、藍隊及製作單位的綠隊相當勇敢，竟然一起完成這個節目。

李玖哲（左）噴淚，主持人Lulu送暖。（盧禕祺攝）

而柯有倫、竇智孔兩人熱血演唱〈扛得住〉，兩人在歌曲末尾大喊：「獻給我們最好的兄弟黃鴻升。」兩人結束表演也在台上擁抱，場面感動。值得一提的是，該曲演唱本來還有去年9月驟逝的黃鴻升（小鬼），令人非常不捨。

竇智孔（左）與柯有倫合唱。（盧禕祺攝）

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