屏東大同高中在高中木棒聯賽首戰在延長賽11局發生2次要命失誤，最終被麥寮高中敲出再見安打，以4比5惜敗，大同總教練蘇建榮指出，此役若能把握住得點圈機會，是有機會贏球的。

大同此役有不少次得點圈機會，但只在第4局有串連攻勢攻下1分，幾次不是沒能敲安，就是打得紮實卻被對方策動雙殺守備瓦解，球隊還在延長賽發生失誤、自亂陣腳，以1分差惜敗。

11局上麥寮守備發生失誤奉送大同2分，但大同游擊手同樣也發生失誤導致掉分，蘇建榮說：「那時雙殺1分給他、三壘有人、兩人出局、贏一分，我們還是有贏球機會，我覺得輸掉這場球我也是要負很大責任，沒有辦法即時給球員幫助、給他們提醒，很可惜對方失誤送我們2分的情況下沒能守下這場勝利。」

事實上大同的傷兵問題從黑豹旗至今都沒完全解決，主力捕手邱亭堯手腕受傷，左投吳家凱之前對普門友誼賽的時候肩膀受傷，這次木棒聯賽預計也都不會上場，就連先發的右外野手葉盛瓏也是大拉傷剛好，至今還沒辦法全速衝刺。

儘管受到傷兵困擾，先發陣容中就有3名高一球員，蘇建榮仍相信子弟兵的能力，「我覺得球是圓的，每一隊戰力都旗鼓相當，要打下去才知道誰輸誰贏，我們還是設定打到第三階段，算給他們一個目標去拚，也希望藉由比賽張力讓球員有所成長。」

(中時 )