美國新冠疫情持續惡化。據World meter網站統計，截至台灣時間3日晚間，全球疫情最慘烈的美國，確診個案增至2090萬、近36萬人病故。公衛專家預測，2月美國將有多達15萬人死於這種疾病。

據統計，迄今全美新冠死亡病例最多的州份是紐約州，已通報超過3.8萬例，如果把加州當成1個國家，其確診數可排到全球第7；德州是全美第2，有逾2.8萬例；加州和佛州的累計死亡病例也都超過2萬例。美國死於新冠的人數在去年12月14日突破30萬，僅過了19天，就增加到35萬。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所（IHME）最新預測顯示，隨著美國進入疫情最高峰，預計2月將有15萬人死亡，遠遠超過去年12月、約77500人死亡的紀錄。

全美確診人數最多的加州2日傳出，凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）聖荷西醫療中心的急診室共有43名員工感染，且這波疫期可能與1名在聖誕節穿上充氣服裝、前往急診室替醫護人員打氣的１名工作人員有關。據報導，該名人員本身並無任何症狀。

(中時 )