鬼神力量你信不信？一位火辣的女網友今（3日）在臉書表示，她經歷了「色鬼壓床」驚魂未定，甚至感受到男性生殖器要放入她體內，嚇得她趕緊默念「你走開別碰我」，下秒便能自由活動。恐怖經歷傳開後，在網上掀起熱議。

一位身材火辣的女網友3日在臉書社團《靈異公社》發文，她表示凌晨4點半預計入睡時，身體突然感覺到一陣劇烈的晃動，原本以為是地震，但奇怪的是，身體動彈不得，原PO猜想大概是被「鬼壓床」，便在心中默念「南無阿彌陀佛」，卻完全沒效果。

原PO為了自救趕緊伸手找電燈開關，而她來回按壓了多下電源開關，電燈依舊沒有亮起，過一陣子後，原PO先是感受到有物體強壓住她的手，隨後便感受到男性勃起的生殖器抵著她，似乎想進入體內，因為身體的感受相當清楚又明確，讓她害怕的在心中反覆地說：「你走開別碰我！」

沒多久原PO就恢復自由之身，可以活動，經歷神奇經驗後，原PO自嘲的表示，莫非是下班待了一個色鬼回家？並在文末透露，「突然想到我現在是生理期欸，那色鬼是想練碧血劍？」

特別的經歷在網上曝光後，吸引不少網友在留言區回應討論，「所以他也是發現“啊，有姨媽”就退下了」、「穿個貞操帶，雙腿夾緊，看祢怎麼搞」、「你只要喊一聲嘿siri 開燈」；也有網友分享經歷，直說：「我也有過這樣，而且祂撫摸我的大腿，我睡醒的時候腿就有手印了....」。

(中時新聞網)