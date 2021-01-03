張姓男子謊稱自己是外科及耳鼻喉科的醫生，對41歲楊姓女子以結婚為由，表示因與德國藥廠的合作計劃失敗，急需一筆錢，楊女不察上當，陸續匯了500萬元新台幣。之後張男避不見面，楊女才驚覺受騙，至左營警分局新莊派出所報案。

警方表示，楊女於去年12月29日深夜到派出所報案，指她被騙了500萬元。警方調查，張男謊稱自己是醫生，在交友網站認識楊女，兩人展開交往。

兩人交往期間，張男告訴楊女，因與德國的藥廠研發新藥合作計畫失敗，以及因積欠學長一筆錢而遭提告，要求楊女借錢幫他度過難關，分別以交保證金、生活費、繳罰鍰，及弭平官司等名目，要求楊女陸續匯款共計約500萬元。事後楊女與朋友談起此段關係，朋友懷疑這段感情並不單純，楊女驚覺自己被騙了，立即報案。

警方呼籲，詐騙老梗包含騙徒謊稱是軍官，向網友搭訕，進而騙取金錢，或假投資真詐財等，民眾上網交友得保護自己，切勿操之過急，否則賠了夫人又折兵。

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(中時 )