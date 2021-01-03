受到疫情影響，民眾口罩不離身，需求量大增也讓不少業者推陳出新，研發多種五顏六色的口罩。行政院消保處去年初就曾查驗「非醫用」的防塵口罩，竟有2件含致癌的「偶氮色料」，毒理學家招名威也在臉書發文分析，偶氮染劑是否會致癌。

毒理學家招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文表示，最近傳出染色口罩染劑致癌的傳聞，關於這個「偶氮」染劑是否致癌，，他表示因為價格很便宜，偶氮染劑本來就普遍用於紡織品，口罩說穿了也只有在新冠肺炎爆發之後才開始被大量使用上，但仍然佔整個產業偏低的比率。

招名威接著解釋，偶氮化合物分解是否會致癌，攸關於偶氮化合物AZO（R-N=N-R'）上的「碳氮鍵」結構是否被破壞，只可惜這種碳氮的連結世間常有，非常穩定，惟有在特殊環境下，像是極酸、高溫情況，這種連結才可能會斷裂釋出致癌物。

彩色口罩驚傳竟含有致癌「偶氮色料」，毒理專家招名威針對「偶氮」染劑是否致癌提出見解。（圖／翻攝自臉書／招名威教授 毒理威廉）

此外，偶氮染劑分解並不是隨時都會發生，致癌物也不是戴在臉上就會釋出，口罩正常使用下只要不是吞下肚，或是三不五時拿舌頭去舔口罩，這些染料應不至於會過量進入人體，不需要過度反應，相反的，他倒是比較擔心有些彩色口罩不僅除了偶氮染料外，也可能含微量重金屬，直接接觸口鼻或是手指間接沾染，反而對兒童健康更不利。

但他也提到，國家隊很多醫療口罩所用的不織布並非化學染色，而是採用「色母粒」的熱塑樹脂材料着色劑，加上PP塑膠粒經高溫、高壓融噴成彩色不織布，再加工成口罩，也由於整個程序沒有經過化學染色，因此不會出現AZO染劑的問題。

最後他提醒大眾，在台灣政府真正制訂適當的規範前，最好選擇有認證的醫用口罩，相對比較安全，像他一般都是使用無染色或是有認證的口罩。也建議大家，口罩是消耗品，有時效性，要記得更換，千萬不要一個口罩戴超過一天。

而指揮中心發言人莊人祥3日於記者會上表示，國家標準CNS15290紡織品安全規範，有限定使用22種偶氮色料，經濟部標檢局會做相關抽檢，目前啟動市場購樣計畫，針對實體店面、販售通路、網路平台等都會購買採樣，若有檢出有害物質，會依照消費者保護法，最高可處150萬罰款。

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(中時新聞網)