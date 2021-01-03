109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽壓軸最後一場分組循環賽，必須獲勝的南山高中經過延長賽90比93飲恨能仁家商，南山落到分組第四，必須透過外卡賽爭取八強門票。

HBL男子組複賽、女子組預賽參賽12隊先分成兩組進行單循環賽，戰績分組前三直接晉級八強，分組四到六名必須經過今天和明天的外卡賽爭取剩下兩張八強門票。

因為稍早松山高中以91比49輕取首度晉級12強的萬能、取得3勝2敗，跟著光復高中60比54擊退高苑工商，變成南山高中、能仁家商一戰結局決定南山、松山誰晉級、誰打外卡，而南山經過延長賽不敵能仁，南山3勝2敗和松山一樣，但之前松山1分險勝南山，因此由松山收下八強門票，南山落入分組第四、得打外卡賽。

能仁王鈞聖今天三分球10投7中，全場轟下個人HBL生涯新高29分，成為狙擊南山的殺手，他並有7籃板、5抄截，隊友史魯齊21分、9籃板，王鈞聖賽後表示，自己前幾場沒有發揮水準，今天賽前隨隊教練林正明開導他，加上球隊已經晉級壓力較小，他也放開來投，找到節奏之後也越投越有信心，很開心走出低潮。

(中時 )