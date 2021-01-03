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1歲吳姓男嬰因發高燒熱痙攣，父親等不及救護車，獨自駕車要將愛子送醫，途中見警車連忙大聲呼救，桃園八德警方獲悉立即鳴笛幫忙開道，超過2公里路程僅花3分鐘抵達，男童順利醫治，目前已恢復意識，家屬頻頻感謝警方協助，大讚真的是人民保母。

吳姓男子2日下午1時許，開車行經桃園市八德區東勇街，一度逆向行駛，大安派出所員警陳子捷巡邏見狀，上前盤查，副駕駛座李女見到員警，立即大聲呼救，神色緊張地說孩子有緊急狀況，要立刻就醫。

陳警上前查看，發現1名1歲多的男嬰因發高燒導致熱痙攣，且有失去意識的跡象，男童吳姓父親緊急開車，要將兒子送醫治療，陳警了解後認為情況危急，立即請吳男開車跟在他後面，以警用機車鳴警報器替心急的民眾開道，送往大約2公里外的聖保祿醫院急診救治，僅花3分鐘就抵達醫院。

所幸經緊急救治後，男嬰身體恢復良好，狀況穩定幸無大礙，吳童父母親感謝員警積極協助送醫開道，縮短前往就醫的路程。

(中時 )