寒冬中騎車迷途，8旬翁找上店家哭喊要回家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

80歲老翁前晚頂著10度以下低溫，獨自騎著自行車到街上逛逛，騎了數公里後卻迷了路，向店家求助，不斷喊著他想回家，店家無奈只好報警求助，蘆竹員警問不出老翁住處，以警政人臉辨識系統，比對了數十筆資料後，順利找到住家，在寒天中平安的把老翁送回溫暖的家。

蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成、警員趙倪欣1日深夜在寒流來襲夜裡，獲悉有老翁迷途，到場了解得知迷途老翁與女兒同住，但平日都在上班，也說不出女兒名字和聯絡方式，更不記得家中地址。

2員警使用M-Police警政人臉辨識系統，過濾數十筆資料，找到了老翁的戶籍地，老翁原先嚷著要自己騎自行車返家，但員警擔心氣溫驟降，若是讓老翁自行騎著自行車數公里，身體恐不堪負荷，為免發生危險，駕駛巡邏車載他返家，讓老翁家人感激不已。

蘆竹警分局呼籲，年長者單獨居住容易發生意外，請家屬多關心其生活起居，定時與其保持聯繫，或請鄰居協助照看，以確保長者安全。

(中時 )