2020年結束迎接新的一年，就傳出不少跨年夜狂歡的悲劇，馬來西亞一名38歲男子，跨年當天疑似玩太瘋，將戒指套在自己的生殖器上面，想不到就此拔不下來，且生殖器不斷充血非常痛，男子只好趕緊求助醫生，最後用機器將戒指鋸斷保住命根子。

這名已婚的男子，跨年夜當天，與許多人一樣狂歡慶祝，男子一時興起，將戒指套在自己的生殖器，原本還覺得好玩，沒想到男子要拿下戒指時，發現卡在生殖器上，怎麼樣都拔不下來，且下體開始充血後，更是疼痛難耐。

直到1月1日的凌晨，男子實在受不了，決定到醫院掛急診，當男子到醫院後，醫生想盡辦法想幫男子取下戒指，不過因為醫院沒有相關工具，試了多次發現無計可施，只好通知消防員前來救援，解決男子的痛苦困境。

消防員大約在凌晨4點多抵達醫院，對眼前狀況也感到相當傻眼，但隨即拿出割斷器，打算用這機器將戒指鋸斷，不過因為卡住的部位既敏感又容易受傷，為了保住命根子，整個過程大約耗費1個多小時，終於成功取下戒指。

(中時新聞網)