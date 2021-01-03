黃秋生（右起）、KID、宋柏緯主持的《開著餐車交朋友》節目把餐車開到墾丁大街。（LINE TV提供）

黃秋生（右起）、KID、宋柏緯《開著餐車交朋友》與原住民小朋友一起運動。（LINE TV提供）

由香港影帝黃秋生、林柏昇（KID）、宋柏緯共同主持的LINE TV美食交友實境節目《開著餐車交朋友》，最新一站到台灣的國境之南「恆春」，在墾丁大街開賣美食，KID感動表示：「秋生哥終於信任我們了！開始讓我們著手他的料理。」一行人更到屏東牡丹鄉的排灣族學校「高士國小」，和原住民小朋友們進行體能運動會，黃秋生自嘲體能「零分」，超討厭運動：「小時候跑步跑太慢老師都會在後面踹！」

拍攝過許多動作電影的黃秋生竟然非常討厭運動，他說：「小時候每天早上7點就被老師逼著起床跑步，跑太慢還會被踹屁股！中午還要在太陽底下體能訓練兩小時，所以很討厭運動。」坦言自嘲現在跑都跑不動，唯一喜歡的運動是「爬山」，並自稱「指南針」從來不曾迷路，「我很喜歡大自然，常一個人去爬山，我天生方向感很好，不管白天或晚上都不會迷路。」相當自豪自己的認路能力。

「電眼男神」宋柏緯人見人愛的魅力再次展現，走到哪都會有小朋友緊緊跟隨，小朋友們更搶當紅娘介紹女老師給他，宋柏緯透露，很喜歡小孩的天真單純，小大人的模樣更是可愛，「小朋友很像記者，問我爸媽的職業、問我有沒有女朋友，還介紹學校最漂亮的女老師給我認識，超級可愛」。KID則成為「孩子王」，不斷和小朋友打鬧，他說：「雖然沒有人介紹漂亮老師給我，但大家都很喜歡巴著我，跟我打鬧，所有人的偶像就是我！」

《開著餐車交朋友》這次到墾丁開賣美食，由於正處在淡季，加上天公不作美，原以為人潮不會太多，但現場仍吸引許多排隊人潮，讓三位主持人受寵若驚。KID透露，節目中擔任主廚的黃秋生相當挑嘴，對於料理品質嚴格，「不管料理份量有多少，或者現場大排長龍，秋生哥對每份食物永遠很堅持，不允許每一份的品質有落差！」黃秋生在旁補充：「這次有廚師特地從宜蘭到墾丁來品嚐我們的料理，還誇獎我們的食物很好吃，這就是為什麼每份食物都要很堅持，不能讓一次的鬆懈而白費我們的努力！」KID也非常感動終於獲得黃秋生的信任：「一開始秋生哥都不讓我們著手食物，這次錄影前我們有討論合作方式，開賣時彼此的默契也更好，秋生哥也終於放心讓我們協助他！」

LINE和LINE TV聯合出品，原創美食交友實境節目《開著餐車交朋友》將於1月10日起，LINE TV、東森綜合台每週日晚間10點同步播出。

(中時 )