台南市長黃偉哲與翁立友合唱堅持。（莊曜聰攝）

饒舌歌手大支與台下觀眾互動，場面很嗨。（莊曜聰攝）

受到新冠疫情影響，台南跨年系列活動「台南好YOUNG-青春流行夜」演唱會延到跨年後舉行，3日在新營區228紀念公園熱力登場，現場採「限量實名制」，開放2000人入場同歡，包括台語金曲歌手翁立友、本土鬼才饒舌歌手大支等人輪番上陣唱響新營天空，壓軸則由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等人組成的天團「五堅情」擔綱演出，晚間9時30分也將在新營體育場施放10分鐘的煙火秀，歡慶璀璨耀眼的新年到來。

有別以往單一跨年晚會形式，南市府從去年12月開始，每個周末假日都有主題活動，在場次、內容都升級，地點更廣、卡司更強，不只歌唱表演還有野餐音樂會、爵士古典音樂會等形式，吸引市民及遊客參與，也帶動南市觀光熱潮。

「青春流行夜」由近年深受年輕朋友喜愛的陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的五堅情領銜，另外還有華語創作女歌手柯泯薰、創作饒舌新勢力Spark、大支，以及曾榮獲金曲獎最佳台語男歌手的翁立友，以及張羽靚、不幸機構等藝人，群星接力國台語雙聲帶演繹，從下午一直唱到晚上，現場熱鬧滾滾。

市長黃偉哲也登台獻唱，他與翁立友合唱一首「堅持」，為演唱會再掀一波高潮，黃偉哲也請在地議員蔡育輝、沈家鳳一起上台，承諾在議會支持下，將在溪北地區再辦演唱會；雖然越晚氣溫越低，但擋不住民眾熱情，2000人目標達陣，場外也有不少等待看煙火的民眾，9日晚間在永華市政中心旁還有另外一場演唱會，精彩可期。

(中時 )