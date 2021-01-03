警方將華姓男子（中）依恐嚇、槍砲罪嫌送辦。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

嘉義市華姓男子，去年為催討一筆百萬債務，拍影片嗆聲，影片中他在房內打赤膊撂話：「就是要和你輸贏！」一旁擺滿長短槍械與子彈，彷如置身「軍火庫」。他在跨年夜將影片PO網，引來警方高層震怒，迅速查緝搜出18把長短槍，其中2把具殺傷力，被依法送辦。

37歲華姓男子在嘉義從事放款借貸，去年9月他催討百萬債務，不滿對方遲未還款，竟至吳姓前妻的住處，拍攝影片嗆聲。他在房內擺滿槍械，脫衣露出刺青，兇狠放話：「不管你是什麼幫派」、「一定會讓你們收起來！」

畫面中，他還拉槍機、滑套，加上刻意炫耀「火力」的槍械，恫嚇意味濃厚。原本影片只流傳於他、債務人和親友間手機，不料上周跨年夜，他疑因「想紅」，竟把影片上傳某臉書社團，該臉書平日討論黑道相關話題，網友驚呼「好狂」，還戲稱他是「軍火網紅」。

刑事局網路巡查，見有如此囂張網紅，局長黃明昭怒不可遏，指示嚴辦。專案小組查出他住嘉義，因無法確知槍械是否有殺傷力，2日會同嘉義警方霹靂小組，荷槍實彈攻堅，破門喝斥：「趴下！」陸續逮捕華與其前妻，在華車上搜出2把非制式短槍，初步鑑識有殺傷力。

警方另於影片拍攝場所、華的前妻住所，搜出15把BB槍、1把模擬槍、大批子彈與3顆手榴彈模型，據了解都是生存遊戲玩家的蒐藏。警方將全數槍械子彈送驗，並依恐嚇、槍砲罪嫌送辦華與前妻；華10萬交保，前妻獲請回。

(中時 )