唐美雲參與「臺灣的聲音2021新年音樂會」演出。（唐美雲歌仔戲團提供）

曾獲傳藝金曲獎得主的歌仔戲國寶唐美雲，連續三年在元旦登上國家音樂廳參與「臺灣的聲音 新年音樂會」，今年她特別獻唱李白的唐詩，以及將自己劇團的《文成公主》經典樂曲重新編寫，除了展現傳統又具古典新意的歌仔戲韻味，《文成公主》裡的歌詞內容就是希望災難快快遠離、百姓安居樂業，她表示，雖然2020年風風雨雨，但希望透過歌聲透過音樂的力量，讓大家2021年有個美好的開始。

歌仔戲中不是飾演出家人，就是男妝扮相的唐美雲，這次難得身穿一襲優雅禮服亮相，令人驚艷，唐美雲說，這是第一次穿這樣的禮服，算是她個人演藝生涯目前最大的禮服挑戰，其實很緊張，幸好團隊都在旁邊協助，給她信心鼓勵。她這身禮服跟去年一樣是為了音樂會量身打造的訂製款，是一位馬來西亞相當優秀的年輕服裝設計師，前兩年劇團去馬來西亞巡迴演出時因緣際會下認識，服裝設計師就決定要為唐美雲每年製作新年音樂會的禮服。

唐美雲表示，全球疫情又再度爆發，今年演出時台上有近百人的音樂家，台下滿滿的觀眾都戴著口罩欣賞新年音樂會，全世界也就只有台灣還能在室內演出，心中無比感動。

她說，2021年以新年音樂會作為今年最美好的開始，在美好的音樂中，祝福台灣以及全世界所有的人都能身體健康、疫情快快遠離，「很感恩站在第一線的防護醫護人員，守護著台灣守護著國人，因為有您們，我們才能如此幸福」。她也提醒大家出門要戴口罩、勤洗手，一起為台灣努力。

談起新年願望，唐美雲希望在新的一年疫情可以快快結束、百業復興，劇團也會更加認真努力，將歌仔戲的美帶給更多的觀眾，除了台灣的巡迴演出外，更期待著能將台灣的歌仔戲帶到國外。謝謝所有支持劇團的好朋友，陪伴著劇團一起走過2020，我們也期待與您攜手一起邁入2021。

(中時 )