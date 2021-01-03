（左起綜藝天王吳宗憲、澎恰恰與東森直銷董事長王令麟。圖／東森提供）

圈內資深主持人澎恰恰出道30多年來，人生之路和演藝之路都歷經風雨，2020年8月召開記者會，宣佈因籌資拍電影身負2.4億錢坑破產，陷入人生低潮。綜藝天王吳宗憲情義相挺，3日特別舉辦記者會，邀請澎恰恰加入東森直銷電商，一起「攜手東森 翻轉人生」。

憲哥表示，前幾天都陰雨綿綿，今天出了大太陽、天公也作美，是個好兆頭，相信澎哥好好努力，一定能夠逆轉人生！東森集團總裁暨東森直銷電商董事長王令麟也驚喜現身，王令麟表示，東森購物在網路上「零負評」，而零售面貌快速轉變，2018年起投入直銷，並且快速成長，預計今年營收將翻四倍至60億元；相信澎哥加入後，妥善運用好人脈與藝能界的累積，只要3年就能還債！

彭恰恰日前參加知名脫口秀節目，用節目組提供的稿子來勇敢自嘲過去的諸多危機，勇敢承認錯誤，失敗跌倒還努力站起來，用演藝圈大哥級主持人的氣魄和深度，征服在場聽眾的心。綜藝天王吳宗憲為此，當時也特地開直播鼓勵喊話，表示人生很長，只要活著就有希望，「欠2億多，哎呀2億多不是一個大錢，沒關係慢慢來。」當時記者問憲哥是否會願意借錢給澎哥幫忙度過難關？他秒回「不會，靠自己努力就OK」，但表示願意幫忙喬事，讓債主們對澎哥寬容些。

而如今憲哥又開金口，上個月憲哥剛剛風風光光參加東森直銷電商在高雄展覽館所盛大舉辦的年會，身為代言人的綜藝天王吳宗憲，在大會上宣布，正式加入經銷行列，並由東森直銷電商王令麟董事長親自見證，成為經銷商「超級經理」，近日憲哥轉念一想:「授人以魚不如授人以漁」，何不邀請澎哥加入東森直銷電商，成為東森事業夥伴，共同打拼。

憲哥邀請彭恰恰於今日下午正式舉辦記者會，正式宣佈澎哥加入東森，宣示東山再起的決心。憲哥表示，今年的冬天突然爆冷，冷到大家受不了，沒想到記者會的時候太陽就出來了，代表非常好的兆頭。今天舉辦這個記者會，就是就是希望真正能夠雪中送炭、而不是錦上添花。澎哥在藝能界裡面，其實人緣非常好，從來跟人家不會有恩怨存在，「我們眼中的他，是個接地氣的民間藝術家，全國最高知名度的演出者」；他只是不熟悉應對媒體，導致新聞觀感不佳。

憲哥透露，澎哥舉辦完記者會後，無助打電話給他問說該怎麼辦；但是記者會都辦完了，能怎麼辦，真金白銀是一定要還的，不過，「錢只是小事，人生是漫漫長路」。憲哥告訴澎哥，人要有做為、要改變，借你錢的人，無論是道上兄弟也好，通通要去面對；並透露，他在東森集團20幾年，每天都跟著東森的腳步努力，從不心存僥倖，去年底也正式加入東森直銷電商，繼續開展副業賺錢。現在他也邀請澎哥加入，並強調「我們今天送來的是釣竿，不是送魚！」

記者會現場，憲哥還把身上的紅色外套脫下來，親自給澎哥穿上，象徵雪中送暖，令澎哥相當感到，連連說到「實在很溫暖」。澎哥說，期待藉由東森直銷這個平台來開店，並且加速賺錢、加快還款！

王令麟也以神秘嘉賓之姿出席記者會。王令麟表示，傳統直銷給人家大家不好印象，大企業、外商都願不加入。我們感受到零售的變化，尤其在冠狀疫情之下，特別有感，因此自2018年起把通路延伸到直銷通路，東森購物在網路上「零負評」，秉持東森嚴選的精神，把購物台七十幾萬商品，轉換到手機平台，讓經銷商能輕易推薦給周遭親友。

王令麟指出，東森直銷第一年營收1億元、2019年4億元、去年15億元，今年預期60億元，明年大概120億元，公司的目標在2025年做到450億元。王令麟還舉東森直銷電商業務執行長王世均為例，去年年中邀請他重返團隊，不到一年時間，已有傲人成績；相信以澎哥的廣大人脈及演藝技巧，只要3年的時間，就能還款。

王令麟也以自身為例來勉勵澎哥，他說，做人就是要坦蕩！無論面對什麼事情，坦然面對最好，他從不避談自己坐牢四次、被限制出境長達15年，但只要誠心悔過、坦然面對，台灣社會都會給予機會。對此，憲哥笑稱，那我只有我被限制出境5次，被比下去了！

今天記者會現場，東森星光雲也同步直播，吸引超過4千人線上觀看。除了憲哥與澎哥之外，戲劇教母周遊阿姑和李朝永導演、知名製作人沈玉琳、搞笑天王康康、台北演藝經紀文化交流協會榮譽理事長楊光友和知名女演員趙詠馨，都是東森的夥伴，王令麟表示欣賞澎哥敢拚敢衝的個性，他是非常優秀傑出的藝人，今天能走到這樣大哥級的地位不容易，人生中不需害怕經歷失敗，因為失敗才能讓你看清楚正確的道路。未來會和澎哥共同努力，一起加油!他會靠自己的力量，再次站起來，並且有著東森集團的資源支持他，來解決面對未來所有的問題。

(工商 )