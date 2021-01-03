南韓SBS電視台節目日前揭露一起虐童致死案件，16個月大的女童「哲仁」（정인，另翻：鄭仁）疑似遭養父母凌虐致死，消息一出震驚南韓社會，民眾憤怒地發起「哲仁啊，對不起」的運動，而目前也有許多韓星響應，包括女星李珉廷（李秉憲妻子）、主播裴智賢（MLB球星柳賢振妻子）等人。

節目《想知道真相》2日內容播出，施虐的張姓夫妻原本有一名4歲大的女兒，由於親生女兒想要一起妹妹，他們才決定收養當時7個月大的哲仁，去年還曾上節目表現出一家和樂的景象，養父還表示，「領養不是見不得人的事，是應該收到祝福的事。」

哲仁卻在被領養271天後就死亡，醫生指出，哲仁不但內臟破裂、全身骨折，連腹部都是滿滿積血，這麼重的傷勢很可能是成人從沙發跳下的重力造成，然而養母卻辯解，「當時哲仁和大女兒在沙發上玩，小女兒（哲仁）不小心跌落。」然而身邊的親友證詞和監視器畫面都狠狠打臉此說法。

曾三度有人報警但都因證據不足以無嫌疑結案，養父還表示：「不要因為我們是收養家庭，就產生偏見。」有親友指出，張姓夫妻剛領養哲仁就後悔，表示「對領養的孩子沒有感情。」只要孩子哭鬧就會將嬰兒車推去撞牆，之後還曾將孩子關在車內，只對親生女兒好，完全不把養女當成一回事。

許多韓星都響應「哲仁啊，對不起」運動。(圖/翻攝自IG)

就連哲仁瀕死前，養母都先送親生女兒上學，才「做做樣子」搭計程車將哲仁送去醫院，去年10月哲仁過世後，養父母花78元買了相框放她的照片，將她安置在免費墓園後再也沒有去探望她，此事點起全韓國的怒火，不少民眾和韓星都加入聲援運動，希望能夠徹查張姓夫妻，也保障其他弱勢孩子。

(中時新聞網)