一位網友分享，為了等待這款超受歡迎的甜點出爐，竟在甜點區站了半小時等補貨。（圖擷自好市多商品經驗老實說）

好市多經典甜品重出江湖，引起螞蟻族騷動，尤其這次回歸的SIZE更大，一家人共享或揪友朋分食，真的太幸福滿足了。一位網友分享，為了等待這款超受歡迎的甜點出爐，竟在甜點區站了半小時不走。她透露，駐足甜食區的舉動引起店員注意而前來關切，她甘為甜點而罰站的精神，也成功挑動網友手刀搶購的強烈慾望。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，新鮮草莓卡士達塔最近超夯，大賣場的貨很快便被掃光，她為不空手而回，決定在甜點區等候補貨。不過，等者無心看者有意，店員注意到她原地站30分鐘的行為，好奇前來詢問「有什麼事嗎？」她害羞回說「我在等草莓塔啦！」

原po貼文出來後，眾網友笑翻紛紛回應，「30分鐘真有耐心，不過好吃值得排」、「今天去汐止買，被回了一句有錢也買不到，下次請早」、「店員以為是總公司派來監工的」「等30分鐘，實在佩服」、「哈哈，現場等感覺更好吃」、「今天等了1小時（南坎店）」。

不少網友看到po圖食慾全開，紛喊「滿滿的草莓，明天衝了」、「覺得好吃不會膩、草莓不會酸」、「真的很大，重點好吃」、「感覺比草莓蛋糕健康耶」、「好像很厲害」、「天哪，好想吃！」、「我覺得卡士達醬的甜搭配草莓的微酸，好呷」、「草莓很甜很多，卡士達醬很甜，餅皮吃起來像全麥麵粉做的」、「昨天買回家，發現很大應該吃不完，結果不到24小時，剩下不到四分之一了」、「微甜卡士達+不甜鮮奶油+脆派皮+不酸的草莓=20分鐘，八個大人一下完食，真的很好吃」。

(中時新聞網)