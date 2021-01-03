就算台北富邦勇士搶下開季4連勝，至今仍保PLG唯一不敗之身，富邦總教練許晉哲仍然小心翼翼，強調富邦能夠保持不敗，重點在於陣中賈西亞、塞瑟夫與辛特力3名洋將提前到位，「等到其他球隊洋將體能調節回來，屆時就很難講了。」

針對目前其他3隊現況，許晉哲也做出分析，「其實各隊特色不同，夢想家擅長投三分球，攻城獅則是擅長反擊，領航猿狀態更是很難講，像我們到現在還沒碰過領航猿今天所用的兩大一小(戴維斯、傑克與沃倫)洋將陣容，等碰上才知道。」

許晉哲表示，跟其他3隊相比，富邦3名洋將很早就來台備戰，反觀其他球隊洋將跟隨球隊練球時間不長，自然還需時間磨合，體能也需重新調節，所以就算現在富邦保持不敗之身，他仍不敢懈怠，「等到後面例行賽，一切都很難說了。」

至於3日碰上攻城獅221公分洋將塔壁，許晉哲表示，「塔壁的強項絕對不是籃板，而是他的火鍋能力，只要他一上來，就帶給我們很大進攻壓力，儘管他帳面上只有兩次火鍋，實際上應該更多，以後再次碰上他，我們勢必更小心才行。」

(中時 )