電動車商特斯拉(Tesla)上周末公布2020年全球出貨量創新高紀錄並優於市場預期。儘管距離全年出貨50萬輛目標僅差一步之遙，但投資人對此仍相當雀躍。

特斯拉2020年出貨49萬9,550輛，較2019年大增36％。據路孚特資料，華爾街平均預估48萬1,261輛。其第四季出貨18萬零570輛創季度新高，優於市場平均預估16萬3,628輛。

2020年出貨增長主要由Model 3轎車和Model Y中型運動休旅車帶動，合計出貨44萬2,511輛。Model S豪華轎車和Model X運動休旅車合計出貨5萬7,039輛。

儘管全年出貨較執行長穆斯克(Elon Musk)視為重大里程碑的50萬輛目標還差450輛，但他仍在推特發文對同仁努力成果表示驕傲。許多特斯拉粉絲與投資人在推特發文慶賀佳績。

穆斯克沒有正式訂定2021年出貨目標，但在2020年第三季財報電話會議上說，將可能出貨約84萬輛到100萬輛之間。

特斯拉將數周後公布2020年第四季財報，外界預期第四季和全年獲利會創新高，2020年更是其成立以來首度全年獲利。

2020年新冠肺炎疫情與封鎖措施重擊全球汽車業。全球供應鏈中斷影響生產，出遊與通勤需求銳減令銷售量走跌，造成業界虧損連連。但中國大陸和歐洲等針對電動車擴大補貼政策，讓人看好特斯拉前景。

特斯拉股價在2020年最後一個交易日上漲1.6％收705.67美元，全年上漲逾700％。主要是連續五個季度獲利，和12月被列入標準普爾500指數成份股等利多帶動。

美國汽車業加倍投資電動車讓競爭變激烈，特斯拉正寄望包括歐洲與亞洲等新市場發展來擴大版圖。

特斯拉2020年產量50萬9,737輛，主要由上海新廠所帶動。該廠是特斯拉目前在加州以外唯一在生產的廠房。

(工商 )