台股2020年指數創高亮麗封關，明（4）日為2021年首個交易日，法人樂觀看待開紅盤氣勢，由於大盤月線趨勢揚升，行情呈現偏多格局，預期元月首周指數可望衝刺15000點關卡，因此2021年開紅盤第一件事，強烈建議投資人一定要跟時間賽跑，無論如何都先建立一些持股部位。

2020年封關周在內外資力拱下，大盤指數日收盤在14732點、全年累計大漲2735點、年漲幅22.8％。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示，去年度是台股大多頭年，但卻是外資罕見大賣超年，除了11月、12月，外資有抓到一點多頭尾巴之外，整個2020年，恐怕也是有些扼腕。他分析，就過去的歷史經驗，外資的現貨買賣從未出現過連續兩個年度賣超，換句話說，今年度幾乎可以確定就是外資的買超年。

林鈺凱認為，台股高姿態封關，加上外資將收假歸隊，不排除外資第一波買超可能落在元月份。因此2021年開紅盤第一件事，強烈建議投資人一定要跟時間賽跑，無論如何都先建立一些持股部位，預期第一季之前仍是多頭無誤，不妨好好把握。

資深分析師陳相州的看法相對保守，他指出，大盤連續2年還原權值漲幅都有逼近3成的表現，就往年走勢看來，是比較少見的，今年恐怕很難有類似近兩年的漲幅。

他提醒投資人不要被行情沖昏頭，沒有漲不停的股市，如果所有人都覺得不會下跌，反而是該提高警覺的時候。「新的一年，務必為自己留一手，不要行情好通通拿去買股票，錯過買點就不要追高，能現股盡量別融資，並且隨時確保在下跌時能有足夠銀彈進場。」

元月首周指數拚萬五關卡，市場聚焦股王大立光及權值龍頭台積電，雙王在業績及股價基期高低兩樣情，封關日台積電收盤530元為歷史新高價，大立光收在3195元仍在月線及季線之下，呈現空頭走勢。

大立光率先在5日公布12月營收，並在7日舉行法說會，而台積電則預定8日公布12月營收、與14日召開法說會，市場關注最新營收表現，另2020年第四季新台幣匯率走升，市場緊盯匯損與年度業績表現。

(中時新聞網)