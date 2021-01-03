香港女星黃心穎前年因介入許志安、鄭秀文婚姻聲名大噪，男方後來獲得老婆原諒，女方演藝工作則被冷凍，一度避走美國，後來返港仍遲遲等不到復出機會，一年多來不斷傳岀雙方解約消息，近日則再爆黃心穎主動求放生。

當時不倫戀被揭發後，黃心穎曾到美國避了好幾個月的風頭，甚至傳出改英文名兼轉行賣房，但她後來還是低調回到香港，不過，演藝工作幾乎全沒了，而據港媒《香港01》報導指出，黃心穎和經紀公司TVB仍有8年合約，讓她無法接其他工作，這段時間黃心穎只能靠老本過活。

而黃心穎在安心事件前拍的最後一部港劇「堅離地愛堅離地」日前終於播出，但宣傳海報上根本沒有她的身影，讓黃心穎深感復出無望，主動向TVB要求解約，希望轉向幕後發展，跨年夜更在設群網站發文「今年真的是感受深刻」，不知是否在感嘆和經紀公司的事。

事實上，去年11月曾傳岀黃心穎有復出機會，但後來事情急轉直下，傳岀黃心穎最快兩個月內就會被東家解約，結束合作，對此港媒求證黃心穎，她當時回應：「有新消息再跟大家講，多謝關心」，並附上笑臉和雙手合十表情符號，沒承認也沒否認此事。

(中時新聞網)