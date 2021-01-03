小金門醫院廚房火警 插座短路虛驚一場 21:362021/01/03 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門烈嶼分院今晚傳出地下室廚房火警意外，未釀成任何重大災情之一。（金門縣消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門烈嶼分院今晚傳出地下室廚房火警意外，未釀成任何重大災情之二。（金門縣消防局提供） 衛生福利部金門烈嶼分院今晚傳出地下室廚房火警意外，消防局烈嶼分隊出動3車7人趕至前，已由保全以滅火器自行撲滅，未釀成任何重大災情。 今晚18點44分許，烈嶼（小金門）消防分隊接獲報案，獲悉金門醫院烈嶼分院地下室廚房火警，火速出動3車7人前往，但到達前已由保全以滅火器自行撲滅，後續仍協助排煙，現場無人員傷亡。 該分隊現場仔細檢視，研判起火原因疑似為插座負載過大造成短路，確切原因有待進一步調查。 預防電氣火災 新北消防呼籲「5不1沒有」 2020餐廳風雲榜 7間饕客愛店 時間醞釀的中菜新食 (中時 ) #火警 #廚房 #烈嶼分院 #短路 #地下室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一碗匯聚眾人愛心的飯 一年餵飽近70萬人 12:342021/01/03 寶島 台商偷渡金門落網 民眾憂成防疫「破口」 13:192020/12/30 社會 百公斤男花百萬養護理師女友 小王設局「肋骨全斷慘死」丟包 12:262020/12/31 社會 高雄透天民宅火警 1男無生命跡象 17:472020/12/30 社會 鄭人碩徹夜照顧小薰清晨才闔眼 張再興讚暖男「有什麼給什麼」 16:482020/12/30 娛樂 專家傳授2021轉運秘訣 跨年必做這5招發財、迎貴人 14:062020/12/29 運勢 中和警消社宅動土 2024年完工 04:102020/12/31 地方新聞 陸2122家協和醫院 僅3家正牌 04:102021/01/01 兩岸新聞 歡度跨年 消防署提醒注意用火用電安全 18:592020/12/31 生活 洗碗槽變植物園 女坐月子2周回家驚見「新生命」 12:472020/12/29 生活 國中小以外學校肉品怎把關 教育部籲至衛福部下載標章 18:332020/12/30 生活 社會熱門新聞 17歲少女與家人泡湯昏倒 送醫發現懷孕意外爆出亂倫 - 社會 佔郡林大道露營烤地瓜被罵爆 野營客：不知道事情嚴重 - 社會 女停車場裡「完美停車」 其他駕駛好尷尬：這3寶智商超高 - 社會 辣妹睡覺遇「色鬼壓床」 她下體有感狂念6字箴言救命 - 社會 詐騙台積電184萬 台積電前經理繳204萬換緩刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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