金門烈嶼分院今晚傳出地下室廚房火警意外，未釀成任何重大災情之二。（金門縣消防局提供）

衛生福利部金門烈嶼分院今晚傳出地下室廚房火警意外，消防局烈嶼分隊出動3車7人趕至前，已由保全以滅火器自行撲滅，未釀成任何重大災情。

今晚18點44分許，烈嶼（小金門）消防分隊接獲報案，獲悉金門醫院烈嶼分院地下室廚房火警，火速出動3車7人前往，但到達前已由保全以滅火器自行撲滅，後續仍協助排煙，現場無人員傷亡。

該分隊現場仔細檢視，研判起火原因疑似為插座負載過大造成短路，確切原因有待進一步調查。

(中時 )