2020年12月30日，巴基斯坦航空綜合體(Pakistan Aeronautical Complex)慶祝JF-17戰機雙座型的最後一架完成， 並且在同一天，舉行JF-17第3批次改良：JF-17 Block 3的生產工作。

JF-17是巴基斯坦與中國大陸共同研發，巴方稱為「雷電式」，大陸則稱其為FC-1「梟龍」(為行文一貫，往後都以巴基斯坦的稱乎「JF-17」)。與合作夥伴中國大陸相比，巴基斯坦對JF-17顯然是投入更多心血，因為中國大陸1995年左右，就將發展重心轉到「殲10」戰機計畫去了，中國大陸口認為具有三角翼配鴉翼的殲10，比傳統構型的「JF-17」更具優勢。其實中國大陸也有向巴基斯坦推銷殲10系列戰機，但是巴基斯坦不為所動，到底是為什麼呢？

1988年大陸航空展上出現的超7戰機，也就是JF-17的前身，此時已經與巴基斯坦定案合作。(圖/https://forums.eagle.ru/)

殲-10戰機於2006年服役，而JF-17則稍晚一些，直到2008年才首次服役。不過JF-17的計畫卻比殲10來的早，可以追溯到1986年，當年正處於中國大陸與美國的「關係蜜月期」，原本有許多美國的一流航太軍事科技大廠，比如通用動力、休斯、格魯曼等等，都同意提供技術移轉給中國大陸，稱為「超7」的新戰機計畫也在其中，超7也就是之後的JF-17。

在1989年6月份初期的北京重大事件後，西方停止了對中國大陸一切軍事合作，超7計畫陷入停頓，結果兩年後，蘇聯的解體又給中國大陸的戰機研發計畫帶來轉機，新生的俄羅斯與烏克蘭為了快速改善經濟，願意以軍武科技換取外匯，於是包括應用在MiG-29戰機身上的RD-33發動機，以及應用在Su-27戰機身上的AL-31發動機都能以技術移轉的方式提供給中國大陸，就這樣，JF-17選擇了尺寸較小的RD-33發動機為基底，經過改良的版本稱為RD-93。

另一方面，取得大型發動機AL-31之後，成都飛機又啟動了新的輕戰機研發計畫-殲10。之後中共空軍選擇殲10為下一代的主要輕型戰機，並邀請巴基斯坦加入研發計畫，但這也意味著JF-17可能會中止。而巴基斯坦軍方內部在一陣討論之後，決定繼續JF-17的研發計畫，並且願意拿出更多研發經費，只是因為大陸中途抽手，使得JF-17晚於殲10問世。

戰機世界(Fighter Jets World)提出問題，為什麼巴基斯坦堅持選擇JF-17，而不加入中國大陸的殲10計畫呢？

殲10型戰機的體積較大，在分類上與F-16相似。(圖/PLAAF微博)

殲-10的最新版本是「 4 ++代」的 J-10C，於2018年進入中共空軍(PLA)服役，目前已有200餘架投入使用。該戰機受益於一系列先進的技術，包括匿蹤塗層，更強大的發動機(大陸自製的渦扇10型)，和三維矢量推力噴嘴，可實現極高的機動性。另外還有空用相控陣雷達AESA，新型座艙顯示器和電子作戰系統，武裝是PL-15、PL-10等大陸製的高偏軸空對空飛彈。

目前JF-17也走到第3代，同樣也有自己的推力矢量噴嘴，也應用許多相同的航空技術。這些技術同樣改變了戰鬥機的性能，JF-17 Block 3有望在2022年投入服役。

儘管殲-10和JF-17都是輕型戰鬥機，但它們的重量仍有很大差異。如同美國的F-16和瑞典的JAS-39鉤喙獸(Gripen)同為輕型戰鬥機，卻仍有明顯的大小之分。

與殲-10相比，JF-17重量更輕，使用的發動機更小，因此不僅製造成本明顯降低，維護也更加便宜且易於操作。

較低的維護要求，以及隨之而來的高出勤率、高可用率，是使JF-17可與JAS-39鉤喙獸媲美的因素之一。

相比之下，殲-10的操作成本和製造成本都明顯更高，儘管相對於中國大陸其他的戰機，比如殲-15、殲16而言仍然非常便宜，但其綜合性能卻要好得多，所以有一種說法是，中共空軍後勤體系更喜歡殲10一些，其原因也是成本因素。

儘管JF-17 Block 3的整體能力可能不如殲-10C，但兩者配備類似的航空電子設備和幾乎相同的空用武器(PL-15飛彈)，因此在視距外的空中戰鬥中，其實可以說是幾乎沒有差異，

此外，高偏軸的PL-10飛彈，允許飛行員在視距內戰鬥中，可以採取非常極端的角度就對敵機射擊，也就是不需要將整架戰機都對準敵人，以頭盔顯示器的「目光瞄準」就能鎖定對手，這使得JF-17 Block 3可能更具成本效益。這種好處特別是對於國防預算較小的國家（如巴基斯坦），是更划算的選擇。

儘管曾經有報導說，巴基斯坦也考慮購買殲-10C，替換已經服役40年的美製F-16舊型號，但是隨著JF-17 Block 3生產已經確定，有望佔據多數的位子，也就留不到多少名額給殲10C了。

另外，巴基斯坦也在考量外銷的效益，由於JF-17 Block 3是所有高性能噴射戰機中最低廉的，這種優勢在出口市場上顯然更受歡迎，比如現在已經確定銷售了3架JF-17給奈及利亞，而埃及、伊朗、緬甸和北韓也可能是潛在客戶。

做個對比，殲10除了中共空軍使用之外，還沒有傳出其他的可能外國買家。

(中時新聞網)