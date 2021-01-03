總統蔡英文今年元旦發表談話，談及未來兩岸關係，她表示自己不會冒進，也願意在對等尊嚴下進行對話。但兩岸情勢目前仍緊張，在台灣與大陸之間經濟量體落差越來越大之際，未來幾年，仍是否可能爆發衝突，前民進黨立委林正杰直言，他個人研判，發生戰爭機率「微乎其微」。

南韓媒體《朝鮮日報》近日報導，台灣在2020年經濟成長率2.54％，成為人口2千萬以上國家中第一名，其中關鍵在於台灣「脫離中國」。但根據「經濟部國際貿易局」網站公布資料，2020年1至10月，台灣出口第一名國家仍為中國大陸，佔43.6％，且成長率達13.7％。

而過去30年來，據國台辦網站公布的數據，過去30年（1989年～2019年），大陸出口到台灣商品總額為5922餘億美元，大陸進口台灣商品總額為2兆2549餘億美元，兩相抵扣結果，台灣從大陸淨賺了1兆6627餘億美元，尤其過去民進黨執政的4年，每年台灣都從兩岸貿易中賺足1000億美元以上。

有學者認為，台灣近幾年對大陸經濟依賴加大，大陸在兩岸政治緊張之際，已無義務給台灣免關稅的優惠，兩岸貿易戰恐已蓄勢待發，邁入2021年，對台灣會是一個極為嚴峻的新時代。

林正杰今(3日)對此在臉書表示，大陸台商雲集的江蘇省蘇州市昆山縣工業區，在2020年的產值達到5兆新台幣，被稱為「中國最強縣」，而台灣人的驕傲新竹科學園區產值是1兆，其中台積電就佔了7700億，而台灣2020GDP才20兆新台幣，但昆山一個縣產值就有5兆，而台商對大陸的經濟貢獻可見一般。林正杰分析認為，以兩岸經濟如此緊密的現況，要發生戰爭的機率「微乎其微」。

#台商雲集的蘇州市昆山縣工業區 2020的產值達到5兆新台幣 被稱為中國最強縣 台灣人的驕傲新竹科學園區產值是1兆 其中台積電就佔了7700億 昆山工業區是已故國台辦經濟局長劉震濤, 和台灣前行政院長劉兆玄幫忙擘劃的 台灣2020GDP... 由林正杰發佈於 2021年1月3日 星期日

(中時新聞網)