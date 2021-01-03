天冷當心腸道鬧罷工 減緩冬天便秘 醫給5建議

去年底在跨年前夕直奔南下的入冬首波寒流，不但讓全台急凍，快速變天更讓許多人掛病號，林口長庚醫院兒童急診醫師吳昌騰就指出，天氣變冷，除了呼吸道感染病人增多，連「便秘」的人也變多了。由於人的腸道也會因低溫而出現「凍結」現象，導致腸道吸收、蠕動速度變慢，又因為天冷不容易口渴，造成不規則排便。醫師給出5項建議，減緩身體在冬天鬧便秘。

吳昌騰醫師在臉書「來講兒科543」上表示，近日兒科急診來了三名病人，都鬧肚子痛，跟他預感一樣，元兇果然都是便秘造成。吳昌騰指出，當天氣變冷時，體內腸道遇到低溫，也會出現類似的凍結現象，讓腸道的肌肉收縮減緩、蠕動變慢，進而容易導致便秘。

吳昌騰補充，又因為天氣變冷，人們對口渴的程度降低，若喝較少量的水，就可能導致脫水，並最終導致不規則的排便；同時，天氣冷也會增進食慾，若常吃火鍋，又懶得運動，也會造成便秘。如何在冬天減緩便秘？吳昌騰給家長五項建議：

吳昌騰指出，冷水會影響消化系統的功能並破壞食物分解的過程，尤其是在飯後喝冷水。(示意圖／達志)

1.【天氣冷，避免喝冷水】

吳昌騰指出，冷水會影響消化系統的功能並破壞食物分解的過程，尤其是在飯後喝冷水；相反的，喝溫水可以改善消化。

2.【多吃新鮮的綠葉蔬菜及水果】

多吃水果如葡萄，番石榴，橘子，葡萄柚等，因這些水果富含膳食纖維，有助於排便。來促進腸胃蠕動。

3.【多喝水】

吳昌騰表示，有很多小孩往往因為喝較少量的水而脫水，導致不規則的排便。

4.【多運動】

多運動，並加上適當的腹部運動是有幫助的。

5. 【避免吃垃圾和油炸食品】

垃圾食物不但很難消化，也會讓體重增加。

(中時新聞網)