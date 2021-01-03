金曲歌王林俊傑2年前砸了2.03億元在內湖置產，當時一度成為話題，3日他在社群平台上曬出一張絕美日出照，還特別強調是「無濾鏡」，有網友認出林俊傑應是在25樓的豪宅中看出去才會有這樣的景色，忍不住讚嘆，「25樓的view就是好。」

林俊傑在IG發布一張風景照，只見一束陽光從厚重的雲層中穿透而出，灑落在一片黑壓壓的城市，高聳林立的大樓後方還有綿延不絕的山脈，整個城市的美景都盡收眼底，美得像幅畫一般，他在內文表示：「今天的日出」，也透露這是完全零修圖的原圖。

不少粉絲看了都不禁直呼，「這個view太酷了」、「2021年聖所的光芒」、「耶穌光嗎」、「好美聖光」、「也太美了，好會拍」、「裂縫中的陽光」、「日出很美，攝影師也拍得很好看」、「好想和你一起看日出」，也有網友虧他，「Iphone 12鏡頭拍照真美」。

還有粉絲聯想到林俊傑應該是在25樓欣賞美景，「View太棒了，每天都能感受到日出日落的震撼。」事實上，林俊傑當初是以「就是俊傑音樂」的名義購置這棟大樓的25樓，此處的17樓也被被藝人林瑞陽、張庭夫婦賣下，當時還曾成為話題。

(中時新聞網)