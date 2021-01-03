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外送員實在難當，一位女熊貓外送員在接到台中市北屯區某間鴨肉店的單，但店家優先出比較晚來的現場單，外送員再次詢問後，反被店員大罵「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」，影片曝光後，引起網友公憤，店家Google評論被洗到評價只剩1.1顆星。

一位女熊貓外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示，抵達店家取餐時，報完單號等了10分鐘，但現場並未看見任何訂單，她再次詢問後，店家同樣回應「等10分鐘」；隨後，店內即出現一組現場客人，外送員卻目睹店家火速出單給現場客人。

女外送員心生疑惑，便再次詢問餐點製作進度，未料，其中一位女店員冷冷地回覆「無法等就轉單」，另外男店員還從店內衝出朝她怒罵「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」、「這個社會看誰有錢」等語，男店員手插腰猛叫囂，邊說還邊往女外送員逼近，模樣相當嚇人。

事後，女外送員不甘心被侮辱，便帶著事發當時用行車紀錄器錄下的影片赴警提告。而女外送員報警當下，店員甚至嗅到風聲，撂了一群兄弟在警局門口堵人，經警察勸導一行人才離開。

事件在網路上擴散後，店家的態度引起眾人公憤，不少網友紛紛出面在該店家的Google評論中留下1星的負評，並寫下，「外送就是被你們拖餐。惡劣店家」、「態度惡劣，不敢恭維」、「請問毛要長多齊才能買？」，店家的評價瞬間被洗到只剩1.1顆星。

(中時新聞網)