27歲黎姓男子前（1）天下午1時許，騎乘黃牌重機載著29歲蕭姓女友行經新莊中正路，與對向左轉的21歲劉汽車駕駛發生碰撞，黎男右手骨折，蕭女送醫不治，由於現場監視器網路訊號損壞無法調閱，死者家屬一度上網尋求民眾提供行車記錄器，經中華電信工程師從後台搶救，警方今天下午順利取得監視器影像。
據了解，黎男與蕭女當天同乘黃牌重型機車，沿著新莊區中正路往三重方向行駛，準備返回黎男的住處，行經IKEA前的路口時，劉男駕車從對向左轉要進到IKEA巷口，導致黎男煞車不及，撞上劉男右後車尾，2人當場重摔在地，蕭女送醫後不治。
死者妹妹上網PO文表示，姐姐在發生嚴重車禍，經過搶救雖然有了生命跡象，但沒過多久還是回天乏術，警方說這邊的監視器都壞了，希望有人提供當時的行車記錄器。
警方表示，由於現場監視器網路訊號損壞無法調閱當時監視器，委請中華電信工程師協助，今天下午已從後台順利取得影像，並已在第一時間通知死者家屬，警方訊後依過失致死罪嫌將劉男和黎男依法移送。
(中時 )
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