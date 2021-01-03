從美麗島電子報半年來的民調數據變化觀察，民進黨的好感度從52.3％掉到45.9％，國民黨的好感度則從28.3％上升到34.7％，這趨勢將牽動2022及2024選戰。前阿扁國會辦公室主任陳淞山認為，2022民進黨是否還能守住目前的7個執政縣市？至於2024總統大選，新北市長侯友宜最難纏，台北市長柯文哲則將成為左右盤局的關鍵影響力。

陳淞山在《美麗島電子報》評論表示，2024年總統大選，民進黨可能被國民黨以及其他小黨加以翻轉。若民調獨領風騷的新北市長侯友宜萬一出馬角逐，不管民進黨推出「唯二」強棒的副總統賴清德或桃園市長鄭文燦，都極有可能是一場勢均力敵的硬仗。

陳淞山指出，從美麗島電子報去年12月國政民調來看，在信任指數上，侯友宜不僅在藍營群組明顯超越朱立倫，在中間群組也完全打敗所有藍綠對手，就連在淺綠群組也與蔡英文幾乎不分軒輊，且還明顯領先賴清德與鄭文燦，僅在較深綠的群組略低於黨的蔡英文、賴清德、鄭文燦。但侯友宜跨越藍綠的政治優勢與強項，若處理不慎，有可能會「裡外不是人」，迅速跌落神壇。

另外侯友宜若想代表國民黨參選下屆總統，還有很多的政治難關，提拔他的前新北市長朱立倫仍未放棄參選，兩人的政治關係會有何演變？以及2022年新北市長選舉，侯友宜是否要競選連任或放棄參選而直攻總統？這些問題可說相當傷透腦筋。

陳淞山分析認為，柯文哲的「信任指數」持續維持穩定，不高不低、也不好不壞。然而他的支持群體主要還是在20到49歲的青年與青壯世代，以及民眾黨、親民黨、國民黨與中立選民。因此柯文哲參選總統，會對國民黨會生比較大的威脅。因此，柯文哲是否參選2024？是否會選擇與國民黨政治結盟或合作？是否可能造成三角鼎立戰局或更加邊緣化？都是未來觀察2024大選的「可能關鍵」，不容輕忽。

(中時新聞網)