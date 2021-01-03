針對紐約證券交易所(簡稱紐交所)日前宣布啟動對大陸電信三雄中國移動、中國電信和中國聯通的摘牌程序。大陸證監會3日表示，美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合法權益，嚴重破壞正常的市場規則和秩序。

京報網報導，大陸證監會在其官網指出，中國移動、中國電信和中國聯通擁有龐大用戶基礎，基本面穩定，在全球電信業中具有重要影響力。其ADR(美國存託憑證)整體規模不大，合計市值不到人民幣(下同)200億元，在三家公司總股本中的占比最大只占2.2％，其中中國電信只有約8億元，中國聯通只有約12億元。

大陸證監會強調，因流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對三家電信營運商發展和市場運行的直接影響相當有限。證監會表示，堅決支持中國移動、中國電信和中國聯通依法維護自身權益，相信他們能夠妥善應對美國行政命令和摘牌措施造成的不利影響。

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