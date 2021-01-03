大陸男團「TFBOYS」隊長王俊凱，原本去年12月31日要參加湖南衛視的跨年演唱會，未料前一天彩排結束後，身體出狀況，送醫後仍沒改善，最後只能取消跨年演岀，引起不少粉絲擔心，而王俊凱所屬工作室2日就發聲報平安。

王俊凱工作室31日凌晨突然發文宣佈遺憾無法參與跨年晚會，透露王俊凱為了表演，精心準備了全新的舞蹈和編曲，還進行密集訓練，但29日連夜彩排結束後，卻出現頭暈、視物旋轉和出現噁心嘔吐等症狀，經醫生診斷為 BPPV（良性陣發性位置性眩暈），因為治療後沒明顯好轉，只能取消演出。

王俊凱是TFBOYS隊長，人氣火紅。（圖／翻攝自微博）

工作室表示，雖然可惜無法以舞台形式和大家見面，但粉絲的應援和用心，王俊凱都有看到，感謝大家的一路相伴，也期待在下一個舞台相聚。而消息一岀，不少粉絲相當憂心，紛紛留言「健康最重要，快點好起來」、「合理安排工作，讓他好好休息養身體吧」。

而工作室2日再於貼文底下更新近況，表示「遵循醫囑，王俊凱先生的病症目前已基本緩解，請大家放心，可協調的工作也均已調整至1月8日之後進行。」報完平安才讓粉絲放心不少。

(中時新聞網)