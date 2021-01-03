每個人都是獨立個體，都希望有自己的空間，不過日常生活中卻經常遇到控制欲極強的人，搜狐網命理專欄就點名3大星座是典型的控制狂，不但個性閒不住又愛管人，常讓身邊的人大喊吃不消。
獅子座：
霸道又強勢的獅子座是天生的王者，尤其在感情中一定要做主導者，並且隨時掌握另一半的動態，他們希望對方能和異性保持距離，加上控制欲強，經常吃莫名其妙的飛醋，還會限制戀人的穿衣打扮。
巨蟹座：
巨蟹座雖然不善言辭，但是內心控制欲很強，尤其在感情中無時無刻都想和另一半膩在一起，但也正因為黏踢踢的個性，讓對方壓抑感倍增，時間久了難免產生矛盾，影響到彼此的感情，最好能夠給戀人多點自由空間。
處女座：
處女座是典型的完美主義者，不但會將自己的行為習慣強加在另一半身上，他們的控制欲也不容小覷，會要求戀人配合自己的生活習慣，否則就會不停嘮叨碎念，讓對方大喊吃不消。
文章來源：搜狐網/彩色風雨
(中時新聞網)
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