一年前，伊朗極有人望的聖城旅指揮官蘇萊曼尼將軍(Qasem Soleimani)在巴格達遭美國無人機以精準飛彈擊殺，引起中東各國的嚴重反美情緒。如今許多中東國家在紀念蘇萊曼尼逝世周年，在黎巴嫩豎立的一座紀念像，有點怪異的是，紀念像製做成他即將導飛彈擊中的那一刻。

航空學家(The Aviationist)報導，2020年1月3日，美國無人機打死了伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)，以及同車的伊拉克「人民動員軍」揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)。襲擊發生在伊拉克的巴格達國際機場外，據說空襲造成10人傷亡。

美國僅承認發動這場刺殺行動，至於具體細節從未公開，即使時隔一年後後的現在，對於這場行動仍有不同版本的敘述。一種說法認為，美國MQ-9無人機是從科威特起飛並進行了突襲，但是科威特隨後否認了這一點。

A memorial for Qassem Solemani and Abu Mahdi al-Muhandis has been erected in Arabsalim, Lebanon. pic.twitter.com/e02UNeeebd — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 1, 2021

根據另一種版本，3架MQ-9無人機是從伊拉克第二大空軍基地阿薩德空軍基地(Al-Asad AFB)起飛，在巴格達上空中飛行了20小時，然後找到機會發動空襲後，再返回基地。

至於是什麼武器?大多數分析家認為是AGM-114地獄火空對地飛彈的變體，稱為AGM-179的輕量化地獄火，飛彈重量減輕為45~50公斤，仍保留雷射或毫米波雷達導引功能，但是原本的反裝甲彈頭，換成特殊的彈出式劍刃，以最小的附帶傷害殺死目標。

無論如何，這個有點古怪的紀念館，尚未被伊斯蘭社會大眾接受，或是給予正面評價，原因也很明顯，因為把這位紀念的烈士，定格在死亡的前一刻，必然會被認為是「不敬」。

黎巴嫩樹立蘇萊曼尼紀念像，這張白天拍攝的版本，車外沒有飛彈。(圖/TWITTER)

目前在推特上的照片有2張，都是以蘇萊曼尼坐在車上為主體，其中一張是車外有飛彈，另一張則無，不知道哪一個是完成的版本。

(中時新聞網)