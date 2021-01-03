台中市和平分局谷關派出所今天晚上10點半接獲民眾報案，指上谷關有受傷小黑熊，警方問他也不知道目前黑熊在哪，現已聯絡特生中心人員前往台電巷現場搜救。

今天晚上9時許，谷關當地居民看見毛絨絨、黑黑的動物從草叢跑出來，只見該動物好像受傷，拖著後腳往前跑，跑了300公尺就鑽進果園裡。民眾雖沒看到胸前白色V字形特徵，但直覺是小黑熊，目測體重僅30公斤左右。

谷關派出所已通知特生中心趕往現場，當地居民及山難搜救隊員等約4、5人也正在附近果園搜尋，希望能盡早找到疑似受傷的小黑熊。

(中時 )