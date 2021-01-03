花椰菜營養又美味，是自助餐店常見菜色，但這看似簡單的菜色卻不是人人都能煮得好吃。一位網友認為，自助餐賣的花椰菜似乎比較嫩，自己在家卻煮不出類似口感，好奇有沒有讓花椰菜好吃的秘訣。內行指出，花椰菜要煮得好吃。關鍵就是要先將菜梗「削皮」。

原PO近日在Dcard上發問，表示不知為何，總覺得自助餐店賣的花椰菜「比較嫩」，而自己在家煮，卻煮不出來。原PO好奇，同樣煮花椰菜，自助餐店有沒有特別的作法。

文章一出，不少網友建議「要先削皮」，口感才會好吃。「梗的硬殼要削掉一點」、「記得削皮，雖然很麻煩但削皮後口感很棒」、「多削皮，煮的時候多加一點水悶」、「應該是梗的部分皮削得比較乾淨，但其實很麻煩所以可能是直接叫冷凍花椰菜」。另外也有網友表示，要用水悶久一點，或先川燙後再炒。

先前也有網友分享餐廳煮花椰菜的作法，有4個步驟分別是：「先用50幾度的熱水燙花椰菜，接著拿去沖冷水，再將菜切塊，最後再燙一次。」

(中時新聞網)