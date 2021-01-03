五月天目前正在舉辦的「好好好想見到你」巡迴演唱會，將在桃園、台中、台南開唱，之前因為出現本土確診案例，不得已延後原本的聖誕節場次，稍早相信音樂再公布3月在台南的演出場次，將延期售票。

五月天的台南場演唱會原定於1月10日售票，但稍早所屬相信音樂在臉書發布售票延期公告，新的售票日期將另行公布，同時致上最深的歉意。

五月天之前本來12月25、26 、27日原定在桃園棒球場開唱，後因受本土確診案例影響，延至1月8、9、10日舉行。

相信音樂公告全文：

五月天 [ 好好好想見到你 ] Mayday fly to 2021 演唱會 - 台南場 售票延期公告

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五月天 [ 好好好想見到你 ] Mayday fly to 2021 台南演唱會，原訂1/10 (日) 開賣，經多方考量與審慎評估後，決定延後售票。相信音樂持續積極商議中，新的售票日期將另行公布，最新消息將會儘快於相信音樂官方臉書公告。

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造成不便之處，我們致上最深的歉意。

(中時新聞網)