新北市板橋區燒臘業者原使用加拿大進口豬肉，因元旦過後開放萊豬，擔心民眾對進口豬肉不信任，才改採台灣A級豬肉，因成本提高而漲價，引發熱議。國民黨前立委孫大千認為，此事把民進黨的臉打得又紅又腫！

孫大千說，此次的漲價風波反映出民進黨從來不敢說出來的現實世界，那就是，許多餐飲小吃店和豬肉類加工業者基於成本考量，長久以來就是使用進口豬肉，然而，從元旦起，具有價格優勢的萊豬當然會是選項之一。

他說，台灣的餐飲小吃店和豬肉食品加工業者未來只剩下幾種選擇：

第一，改用台灣豬肉，但是漲價，就如同這家燒臘店。

第二，改用台灣豬肉，維持原價，自負虧損。

第三，使用進口豬肉，保持價格優勢，但是誠實揭露。

第四，使用進口豬肉，維持原價，但是虛偽謊報。

第五，停止販售豬肉相關產品。

孫大千指出，最可憐的是台灣人民，將來在食用豬肉食品時，永遠都要擔心受怕，會不會不小心吃到萊豬？

(中時 )