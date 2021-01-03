元旦開放萊豬進口，全台毛豬交易價已經上揚5%。農委會表示，因為台灣口蹄疫拔針，豬肉外銷，才導致豬價上揚。宅神朱學恒卻直指，大家懷疑外國豬，加上農委會說明只要貼了台灣豬標章，若不是國產，被查到將依標示不實開罰，所以台灣豬需求增加，價格當然會上漲。

農委會主委陳吉仲表示，只要貼了台灣豬標章，如果不是國產，被農委會查到將依標示不實開罰新台幣4萬到400萬元罰鍰，

朱學恒在今天在臉書貼文表示，到底哪些白癡農委會官員講，美豬開放之後，台灣豬肉會降價的？一個新政策搞到全部的人都懷疑外國豬，當然台灣豬需求量會大增啊！有沒有去市場買過豬肉、問過豬農啊？台灣去年口蹄疫才拔針，你也不要聽那些側翼跟你講什麼豬農外銷賺大錢了，所以國內台灣豬肉變少了，你放X，才拔針，變成不是疫區，根本外銷要重新談好嗎？幾個月就談好喔，你當其他國家口蹄疫預防跟農業部都跟你一樣豬腦嗎？

朱學恆指出，到處發台灣豬標章，還跟人家簽什麼契約要處罰，各大小吃店是不是只能用更多台灣豬，豬肉需求增加，價格當然會上漲，所以之後便當店、炸排骨之類的，都會因為台灣豬肉價格上漲，而跟著漲價，更別提倒楣的鬍鬚張，除了業績掉了10%之外，還得把3個月的西班牙豬肉庫存，通通捐給公益團體，這就是經典的「有政府會搞事」「有政府會反商」啦！

(中時新聞網)