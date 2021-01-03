民進黨政府開放萊豬進口，引發民怨；總統蔡英文新年談話，強調她要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。資深媒體人韋安卻認為，新北市長侯友宜會搞「諸侯」起義，跟民進黨政府戰到底。

韋安3日在臉書貼文表示，侯友宜已經講了好幾次，讓民眾有選擇吃萊豬或不吃的權利，是「人民最卑微的請求」。而且新北市連日來為維護民眾有這個「選擇的權利」，動作頻頻；其它藍營縣市長（除了台中市長盧秀燕），聲量弱到幾乎聽不到。

韋安指出，行政院已經宣稱，禁止萊豬的地方自治條例「違憲」，更有可能由監察院彈劾，免掉侯友宜的市長職位。不過以侯的個性，退縮的幾率不大。以前侯友宜當刑警時曾被槍抵著頭，也要保護民眾的安全，現在賭上「烏紗帽」，捍衛市民的肚子和食安，根本算不了什麼。

韋安認為，民進黨若處理不好，這個有403萬市民當後盾的新北市長侯友宜，會搞「諸侯」起義，跟中央民進黨政府戰到底；侯不太懂政治，但知道民眾忍耐的底線，就是他最大的支持。

侯友宜已經講了好幾次，讓民眾有選擇吃（萊豬）或不吃的權利，是「人民最卑微的請求」。而且新北市連日來，為維護民眾有這個「選擇的權利」，動作頻頻。其它藍營縣市長（除了盧秀燕），聲量弱到幾乎聽不到。 雖然，行政院已經宣稱，禁止萊豬的地方自治條例... 由韋安發佈於 2021年1月3日 星期日

(中時新聞網)