香港男星林作因擁有牛津大學碩士學位，而被稱為學霸明星，目前轉戰保險業上班，言行有不少爭議的他，近日又因貼出一段疑似幫混血女友裕美擦豐胸霜的影片，而被網友狂轟猥瑣。

林作常在社群網路宣傳產品，近日他上傳一段女友裕美親自試用豐胸霜的影片，只見裕美上空上陣；背對鏡頭，露出整片白皙美背，接著林作拿著豐胸霜出現，下一刻手就往裕美胸前動作，疑似親自幫她擦豐胸霜。

影片PO出後，許多網友狂批畫面太猥瑣，由於之前才爆出林作母親一直反對兩人戀情，甚至稱林作若與女方結婚，她就會斷絕母子關係，因此不少網友也留言「是不是想氣死你媽媽」、「不要再激你媽了」。

林作和裕美的戀情一直遭到男方媽媽反對。（圖／翻攝自IG）

而據《東網》報導，對於網民抨擊他的行為猥瑣，林作一點也不在意，自認完全不色情，至於是否真搓女友的胸部？林作則坦言只是一場戲，沒提前講才有宣傳效果。

裕美則回應「搓胸片」是構思，不覺得猥瑣，更說：「如果覺得有問題就太保守啦，和外國的沒有得比，講出來會被人笑啦。」也強調畫面中她雖然半裸，但有貼胸貼還有一塊布遮住，完全沒有走光，而男友也沒碰到她。

(中時新聞網)