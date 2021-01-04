著名的俄羅斯部落客Den Stalk，在youtube上發表一段令人難以置信的探險影片，他潛入了曾經生產MiG-29戰鬥機和MiG-AT高級教練機的組裝工廠，還拍攝到許多棄之不用的戰機零配件，整個過程都沒有遇到警衛或巡邏員。

防衛部落格(Defense Blog)報導，Den Stalk與他與朋友找到莫斯科郊外的一家工廠，該工廠以前生產過MiG-29「支點」(Fulcrum)戰鬥機，和MiG-AT高級教練機，不過該工廠已廢止，MiG-29的生產工作早已在幾十年前就遷到其他地方。

廢棄戰機工廠裡的MiG-29雷達罩。(圖/YOUTUBE)

Den Stalk是從外圍柵欄的一個破洞進入的，並且能夠在沒有遇到任何保安人員的情況下，看到還留存的一些生廠機具，雖然大多數已朽爛不堪，不過仍有一些看的出來用途。比如他們找到生產一半的MiG-29，只有機身段，旁邊還有數十個用玻璃纖維與塑膠製成的雷達天線罩，

Нашли Заброшенные истребители. МИГ 29.

另外還發現一件只有機身的MiG-AT教練機，這飛機是蘇聯解體後，米高揚設計局第一個飛機製造計畫，目的是替代服役多年的L-39。MiG-AT於1996年3月首飛，其間曾與法國聯合開發，因此也是俄羅斯和西方之間的首次軍事合作項目。

此段影片可能顯示俄國對於重要軍事基地的管理不嚴，雖然是廢棄的工廠，但隨隨便便就被闖入也絕非好事。比如在2020年12月底，俄羅斯空軍的核彈指揮命令飛機Il-80，居然傳出遭到小偷潛入偷零件的事，報導稱，飛機上有39件通信設備被竊，實在荒謬。

核彈指揮機有「末日飛機」之稱，萬一發生全面世界大戰時，這型飛機要成為國家領導者的戰略空中指揮所，必然是最高級別的安全保護，沒想到卻輕易被偷兒得手。

(中時新聞網)