【回憶殺】經常看電視劇的觀眾，相信對這位面孔不陌生，今年72歲的陳莎莉出道54年，從電影到電視劇都能見到她的身影；但婚姻路卻走得很坎坷，她曾說過最後悔嫁給第二任丈夫車軒，但仍感謝對方「沒有他就沒有兒子」。

陳莎莉高中畢業任職廣告公司，從來沒有明星夢的她，偶然機會被挑中當產品模特兒，因緣際會又被台視簽下來，1971年她在《向日葵》飾演女主角雅芳造成轟動，拍了超多叫好叫座的電視劇，成為台視當家花旦。

陳莎莉早年的扮相很純樸。（圖／中時資料照）

除了電視劇， 陳莎莉在電影也有卓越的成績，1971年她以《落鷹峽》榮獲金馬獎最佳女配角；1974年在《英烈千秋》扮演張自忠將軍夫人，把中年婦女的忍辱負重發揮得淋漓盡致，連當時的行政院長蔣經國都大感佩服；離開台視後，陳莎莉轉往中視也有不錯的發展，舉凡《一代公主》、《花系列》和《太陽雨》等，或是到華視拍《懷玉公主》、《才子佳人乾隆皇》也令人印象深刻，或許她的五官鮮明、外型貴氣，時常接演太后和上流社會的人物，一出場就能震懾所有觀眾，被資深媒體人形容為「演太后成精」、「太后專業戶」。

雖然她的演藝事業很輝煌，但感情生活卻跌跌撞撞，21歲不顧親友反對，閃婚雷蒙合唱團的電吉他手黃弗才，僅維持5年便離婚；30歲梅開二度同為演員的車軒，不久生下寶貝兒子車亮逸，常常在公開場合放閃，甜蜜的感情令人稱羨，未料結婚22年再度觸礁，傳言車軒飛往大陸拍戲時，常與女演員曖昧不清，加上聚少離多，漸漸磨去愛情，2000年正式簽字離婚。陳莎莉曾表示，協議分開時還不知道有第三者存在，直到簽字後，大陸女星崔紅紅這名字才冒出來，她深覺被欺騙、背叛，因感到沒面子，長達3個月不敢見人。車軒則透露男人離婚後應該展現風度，不想多說或解釋甚麼，這些年都在大陸做生意。

陳莎莉與第二任前夫車軒好聚卻沒好散。（圖／中時資料照）

斷開兩段婚姻後，陳莎莉自覺單身最適合自己，即便有些許緋聞，都不曾再進入婚姻，也不跟前夫們來往，即便兒子結婚，都拒絕跟孩子的爹同場，她說：我這輩子最後悔的就是嫁給他，做最對的就是生了這個兒子，但我也謝謝他（車軒），沒有他就沒有兒子」。

今年72歲的陳莎莉，前年被周刊爆出1.4億養老金委託非人遭侵吞，連國稅局都打電話關切，對此她氣到想提告，直言：「我從沒跟大陸方談過錢的事，都是經紀公司處理，錢都在台灣拿，我一世英明竟然還沾這個汙點。我這5年沒賺錢，也沒去大陸參加演出，躺在家裡都中槍，好像做了一場惡夢。」最後轉念「還能被騙1.4億，表示我行情還不錯」才逐漸釋懷。

陳莎莉（前排中）72歲的模樣仍不顯年紀。（圖／陳美鳳臉書）

(中時新聞網)