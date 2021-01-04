娛樂8點半》瓊瑤古裝劇《還珠格格》捧紅了趙薇、林心如和范冰冰的知名女星，劇中飾演皇阿瑪的張鐵林也因為傳神的詮釋，成為當時「皇帝」的優先人選之一；而張鐵林現實生活的感情世界也像「皇阿瑪」一樣精采，女朋友換不停，更曾透露「感情都是兩、三夜情」，又傳出有私生子女，但他唯一承認的女兒卻想撇清關係，昔日公開表示兩人不熟，讓眾人全看傻。

張鐵林出生在鄉下地區，在考進北京電影學院表演系之前，曾在西安市當工人謀生，直到求學期間發現自己熱愛表演，畢業後馬上被分配到天津廣播電視藝術團工作，參與《火燒圓明園》、《垂簾聽政》和《大橋下面》等多部電影，也因此成名替他的演員生涯寫下好的開始。

接下來他開始接到許多戲劇工作，但1987年赴英國留學，也種下十年後決定加入英國國籍的因；而90年代他把工作重心移到香港，參與徐克導演的《黃飛鴻》系列電影演出；1996年還當起主持人，在鳳凰衛視的《電影世界》當主持。多年下來累積許多不同的經驗，讓他之後在戲劇上對於不同角色表現更加分。

1997、1998年張鐵林憑著瓊瑤經典電視劇《還珠格格》中的乾隆皇帝再度爆紅，他把乾隆皇風流、對兒女慈祥又賞罰分明的個性演得活靈活現，彷彿這個角色為他量身訂做般；後來一些古裝劇中的皇帝、皇阿瑪角色，張鐵林往往會成為導演們的優先人選之一。

不過，張鐵林這個皇上專業戶，在現實生活中感情世界一樣精采，他曾經對女友說過「對於感情都當成兩、三夜情，自己永遠都是這個樣子」，對感情「太前衛」的態度也讓他屢傳有多名私生子女。

昔日張鐵林的兩任女友侯俊傑和訾曉敏甚至出面爆料，揭露張鐵林和她們還有兩個小孩將近20年的恩怨。侯俊傑說24歲那年和張鐵林相識相愛，更爆出他能演《還珠格格》乾隆皇一角是她舉薦，她也在1998年懷上女兒張月亮（化名），但當時張鐵林因為「皇阿瑪」紅了，兩人原先計畫的結婚也延宕。

張鐵林對感情的態度卻讓為他生兒女的兩任前女友受不了，氣得出面爆料。(圖/ 取自中時資料庫)

但過兩年，侯俊傑輾轉得知張鐵林在外聚會，被問及女友生小孩一事，他卻回答「胡說八道」，更對外抹黑自己，說他們交往只是因為她貪圖名利和錢財，侯俊傑再也無法吞忍決定分手。帶著女兒離開後，更要求張鐵林付女兒的扶養費，還一度鬧上法庭，多年後更爆出遭要求做親子鑑定，相當荒唐。

沒想到侯俊傑之後又從張鐵林下一任女友訾曉敏聽到更難堪的真相，張鐵林到處抱怨侯俊傑是懷孕8個月才跑去找他，講得好像是找他當現成爸爸；但侯俊傑也不想跟他計較，畢竟兩人已經是過去式。

訾曉敏則表示自己在大二那年懷上當時44歲的張鐵林的小孩，他得知的時候，居然罵她「這些年輕女孩怎麼不能碰呢？一碰就出問題」，但她就醫後，醫師表示她流產可能會造成終身不孕，最後她就替張鐵林生了一個兒子張太陽（化名）。

隨著小孩出生後，訾曉敏說和張鐵林相處問題很多，她也突然發現自己沒那麼愛他，既然過得不開心，就帶著孩子回娘家；但張鐵林為了搶回兒子，還找來彪形大漢把她和小孩綁走，訾曉敏更被丟包，小孩就這樣被他帶走，她說自己從此都沒見過兒子，只能從網路上其他人偷拍張鐵林的照片中，得知兒子的近況。

張鐵林兩任女友爆出他私下對感情如此隨意的態度，坦承真的相當心寒，侯俊傑更憶起當年帶女兒張月亮和張鐵林做親子鑑定，他不僅遲到還怪她們不打招呼，「連一句道歉都沒有」；而侯俊傑其實也有試著想替張鐵林說點好話，但訪談最後張月亮仍不悅地說，「我跟他（張鐵林）不熟」，由此可見，「皇阿瑪」電視劇裡和現實生活落差甚大，也許只有風流那面相像。

(中時新聞網)