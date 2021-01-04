大陸網紅司馬南發表視頻稱，解決台灣問題只有一條可行之路：「逼統」，也能稱「冷武統」，即在武力逼迫下實現的和平統一。（圖／微博@司馬南）

外媒近期分析大陸國台辦主任劉結一的元旦談話時指出，北京有意為大陸輿論界熱議的「武統台灣」降溫，大陸知名的鷹派網紅司馬南在微博上發表評論稱，解決台灣問題只有一條可行之路：「逼統」，也能稱「冷武統」，即在武力逼迫下實現的和平統一。他認為這是目前唯一可行之路，而且大陸可以用這種方式解決台灣問題的時間窗口並不長。

上世紀末因揭露偽氣功、假神醫而知名的大陸網紅司馬南，近日在微博上發表《2021元旦建言：「冷武統」收復台灣》的評論時，引用一位據稱是澳洲華人學者王乃林的來信稱，大陸要和平統一台灣已經100%不可能，而攻島用武力統一則「大概率不會發生」，因此武力逼統是僅剩的一條路。

司馬南引述王乃林的話說，現在台灣推行的已不是「台灣獨立」那麼簡單，還伴隨著另一個嚴重的問題：視大陸中人為死敵，更加糟糕的狀況是台灣多年「去中國化」開始見效，很多台獨支持者寧可餓肚皮也要支持民進黨。還有最糟糕的情況也許很快會出現，不久後美國國會很可能會通過武力捍衛台灣現狀的議案，一旦如此，中國統一很可能只剩下同美國直接全面軍事對撞一條可走。

該文指出，在談判桌上和平解決的可能性為零，武力攻台又會大量傷亡，後遺症將永難化解，因此目前唯一可行的只有「冷武統」一條路，即武力逼迫下實現「和平統一」。露骨地說，就是在槍口下簽「和統」協議。

至於要如何實現「冷武統」？具體建議就是強行收回台灣島海空防禦權，由大陸海空軍強行介入台灣島的海空防衛。而且要事先申明，為避免傷亡，大陸不準備武力攻島，但如果在行使台灣島海空防禦權的過程中，出現了被台灣武裝攻擊的情形，那就會觸發全面武力攻台，即「熱武統」。因此所造成的人員傷亡，責任要由先發起攻擊的台灣方面承擔。

司馬南說，如此一來擺在台獨面前的只有兩條路：一是忍受海空被奪、被迫談「和統」；二是先開火引發全面攻島的熱武統。沒有第三條路。

此外，他還認為，做為進逼手段之一，亦可考慮先行收回澎湖、蘭嶼和金門，其次的手段是每年1000多億美元的「惠台糕點」，要有條件地精準投送。

評論強調，在與美國全面軍事對抗才能解決台灣問題的最糟糕情況到來之前，大陸的時間窗口並不會很長。

大陸的網民在司馬南的視頻下也留下各種意見，有的表示「這裡所謂的冷武統其實是一個假命題，它就是理想主義的和統的翻版」、「武統雖然可以快刀斬亂麻。但是會留下太多的仇恨。畢竟都是炎黃子孫，不到最後關頭，武統都不是首選。相信高層的遠見卓識！」「如果美官員去台灣，就先把太平島佔領了。」「我看只能嘴統了，就靠玩嘴了！」「這就是北平模式」。

(中時新聞網)