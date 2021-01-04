《主播出任務-精武門看天下》

前大陸海軍中校姚誠接受《美國之音》「海峽論壇」專訪時表示，中共現在對台的灰色地帶戰略，封鎖戰略意圖消耗台灣國力與資源，已經出現武統前奏。中華戰略學會研究員張競卻認為，兩岸關係確實不好，但是還沒走到武統的狀況。

張競接受中天《主播出任務-精武門看天下》專訪時表示，共機在台灣西南空域活動，西南空域是屬於國際法的空域，任何人在那裡飛行，只要沒有影響到民用航班的飛航活動，任何軍事飛機在那裡，在國際法上是沒有任何問題的。共機有進入我們的防空識別區，我們的防空識別區是規範我們本身的行動，並沒有排除任何其他國家軍機使用，你來我往、我來你往，美國飛機在那裡活動的時候，共機就不會活動；美國軍機一走，共機就在那兒活動，他們在那裡活動時，美國也會讓開。

張競指出，兩岸軍事活動是有升溫，也是有感受到壓力；兩岸關係確實是不好，但是還沒走到武統的狀況。中國大陸到目前為止，和平統一政治基調並沒有改變，只是容許社會去討論有關武統台灣議題，慢慢的放在檯面上。因與其在網路上，讓這些憤青和一些軍盲四處流竄，不如把它放在檯面上，讓大家去談。

(中時新聞網)