「早上冬天，中午夏天」，這奇特現象昨（3）日在台灣南部發生。高雄內門鄉短短7小時氣溫大暴衝，高低溫差竟然接近20度！如此猛烈的溫度變化，連氣象局長鄭明典都特地發文解釋，「這是夜間輻射冷卻和白天日照增溫，兩者均很明顯造成的。」

鄭明典在臉書表示，內門高低溫差接近20度，是網友黃以寬注意到的現象。因內門的氣溫紀錄同時出現在日高溫、日低溫排行榜，滿特別的！他分析原因，主要是夜間輻射冷卻加上白天日照增溫，兩種現象都特別明顯，才會有這麼大的差距，發文留個紀錄。

這次跨年夜超強寒流來襲，全台各地紛紛爆出入冬以來最低溫。先前天氣預報提到，跨年假期期間日夜溫差可到15度，沒想到內門比都會區還猛，7小時內大暴衝；專家認為，內門位處山區，山谷間的地形風向流動，也是造成溫差大的原因。

網友分享，嘉義幅射冷卻也滿強的，溫差逾17度。有網友大表認同，尤其是冷氣團第2、3天放晴後，中南部的輻射冷卻更明顯。

氣象局資深預報員伍婉華提醒，這種忽冷忽熱的天氣最容易造成身體變化，稍不注意就感冒了，尤其長輩們應特別重視預報，起床、外出時添加衣物。若溫差過大，建議多留在室內，做好保暖。

(中時新聞網)