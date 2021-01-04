小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】對陸出口占比勁揚 20年新高

南韓媒體《朝鮮日報》報導，台灣去年經濟成長率達2.54％，關鍵在台灣「脫離中國」。綠委陳亭妃表示，蔡英文總統執政後，台灣不再依賴中國，成效讓全世界看到。但財政部進出口統計，直接打臉這論調，依這項統計，去年1月至11月台灣出口第一大市場仍為大陸（含香港），占總出口額43.8％，為近20年最高，貿易順差近800億美元，若以台幣換算逾2兆，占名目GDP逾1成，為台灣經濟成長重要動能。

【2】數位帳戶揮刀 高利不再人人有獎

純網銀來勢洶洶，「開台」5年的數位帳戶高利戰提前喊卡。永豐銀行開出第一槍，針對平均資產超過10萬元，或在永豐銀有貸款、有買任一壽險產品者才給1.1％高利，未達資格者則降為0.45％，不再「人人有獎」，至於數位帳戶龍頭台新銀行Richart則尚未出手。

【3】英疫情急燒 連日確診5萬起跳

美國新冠疫情持續惡化。據World meter網站統計，截至台灣時間3日晚間，全球疫情最慘烈的美國，確診個案增至2090萬、近36萬人病故。公衛專家預測，2月美國將有高達15萬人死於這種疾病。全球染疫人數則超過8505萬，英國單日新增確診5萬7725例，再破紀錄，累計感染人數達260萬。

【4】居檢7天無限輪迴 引爆機師荒

紐籍機師違反規定成為防疫破口，國籍航空機組員防檢疫措施趨緊。相較於空服員人力過剩，關完後可正常生活，機師陷入上班、居檢「無限輪迴」的惡性循環，引發強烈反彈，且下個月就要過年，想在家團圓都成了問題，留職停薪潮蠢動，恐引爆機師荒，衝擊華航和長榮航航空雙雄。

【5】全球爆新疫情 政院停辦年終餐會

國內昨天又新增4例新冠肺炎境外移入個案，分別來自英國、德國、美國及我友邦史瓦帝尼，其中有3人被採集到的病毒Ct值低於27，按照中央流行疫情指揮中心的標準，這3人都將比對病毒基因序列，以釐清是否是英國變種病毒。此外，行政院秘書長李孟諺昨日表示，依照行政院長蘇貞昌指示，行政院年終餐會將停辦。

(中時新聞網)