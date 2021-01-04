法籍藝人法比歐10年前來台當交換學生，2014年進軍演藝界圈粉無數，過去他曾自曝在台有過三段戀情，最後都因個性差異破局。直到他與未婚妻Des「朋友升格情人」，才發現對方和自己非常契合，正是那個「對的人」。而演藝圈其實也有不少外國男星，因為愛上台灣女孩升格台灣女婿！

吳鳳5年前為了和老婆陳錦玉結婚，一度與爸爸關係緊張，但老婆一句「你可以把壓力的一部分分給我，我幫你扛」，讓他堅持「非她不娶」，現在夫妻倆不僅獲得爸爸諒解，吳鳳也在2018年也歸化台灣。

黃靖倫2020年5月與交往4年的圈外女友「小助理」登記完婚，9月升格爸爸，但礙於疫情尚未舉辦婚宴，家人也無法來台看寶寶，最快會在2021年底補辦婚禮！

2017年香港男星余文樂和台灣的「皮帶千金」王棠云步入禮堂，婚後他砸2.8億元，買下台北市中正區豪宅在台定居，隔年迎來兒子，前世情人則在2020年12月提前報到，女兒因早產出生僅1000公克，也讓他罕見流下男兒淚。

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(中時新聞網)