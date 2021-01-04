日前本刊直擊，去年7月與模特兒老婆林姮怡離婚的「橙果設計」創辦人蔣友柏，獨自帶著女兒蔣得曦和兒子蔣得勇，出現在台北市欣欣秀泰電影院附近的飲料店。

雖然3人都穿著休閒，但沒戴口罩的他們，在人群中仍特別顯眼，16歲的蔣得曦長得亭亭玉立，和媽媽頗為相像，15歲的蔣得勇戴著眼鏡，看起來相當乖巧。待爸爸結完帳後，姊弟倆各帶著一杯飲料離開，唯獨練成大隻佬身材的蔣友柏沒有貪喝手搖飲，看來他除了長年保持健身習慣，口腹之慾也要隨時把持住。

蔣得曦。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)